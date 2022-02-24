В Крыму введен режим повышенной готовности

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении режима повышенной готовности в республике. По его словам, это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач.

"Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма, - написал Аксенов в соцсетях. - Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи".