Мэрию Златоуста обязали отремонтировать гидротехническое сооружение Айского водохранилища

Администрацию Златоуста через суд обязали провести капитальный ремонт гидротехнического сооружения на Айском водохранилище, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Гидротехническое сооружение с 2019 года не отвечает требованиям безопасности. Была разработана проектная документация на ремонт сооружения, выполнена часть работ по устранению аварийной ситуации.

Поскольку длительное время меры к проведению капремонта мэрией не принимаются, прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию города и МУП "Водоснабжение Златоустовского городского округа" провести капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Суд требования удовлетворил.