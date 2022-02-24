24 Февраля 2022
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Армия и ВПК Украина
военная техника, ВСУ, танк, армия, Херсонская область (2016) | Фото: Накануне.RU

Минобороны РФ: Военнослужащие ВСУ массово покидают позиции, бросая оружие

Военнослужащие Украины покидают позиции, бросая вооружение, сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на разведку.

Отмечается, что подразделения ВСУ, сложившие оружие, ударам не подвергаются.

В ведомстве также назвали "полным враньем" заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о потерях российских самолетов и бронетехники.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные по всей линии фронта массово отказываются от выполнения преступных приказов командования и покидают передовые позиции.

Также сообщалось, что народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим ВСУ попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия.

Теги: минобороны, военнослужащие всу



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