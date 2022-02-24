24 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Кулак (2021) | Фото: Накануне.RU

В Верхотурье после потасовки детей семья зачинщика выплатит 70 тысяч рублей

В Верхотурье семья 14-летнего подростка выплатит компенсацию морального вреда несовершеннолетней девочке за перелом носовой перегородки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, между детьми произошел словесный конфликт, после чего подросток ударил девочку по лицу, тем самым сломав нос. Экспертами травма была расценена как легкий вред здоровью. Несмотря на это, долгое время девочка испытывала физическую боль, а также физические и нравственные страдания, поскольку была ограничена в действиях по самообслуживанию и испытывала дискомфорт.

В суд обратился прокурор Верхотурского района обратился, потребовав, в интересах потерпевшей, взыскать с семьи обидчика компенсацию морального вреда. Суд требования удовлетворил, назначив сумму в 70 тыс. рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу, однако после его вступления прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Теги: компенсация, Верхотурье, потасовка, перелом, подросток



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