24 Февраля 2022
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Экономика В России
Банковская карта Сбербанка. (2020) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк снял сообщение о включении его в список санкций США и остановке валютных операций

Сбербанк денонсировал собственное сообщение о том, что его включили в список блокирующих санкций США.

"Сбой сайта, информация не соответствует действительности", - сообщили в банке.

Ранее на сайте кредитной организации появилось сообщение о том, что на осуществление валютных операции в Сбербанке вводится запрет, и банк собирается перевести валютные средства клиентов в другие банки, а также приостановит операции со всеми ценными бумагами.

Ранее Сбербанк, наряду с другими российскими банками с госучастием, был анонсирован американскими властями как возможный объект санкций в случае вторжения России на Украину.

Утром Сбербанк опубликовал обращение к клиентам: "Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме.

Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций.

Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях.

Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях".

Теги: сбербанк, санкции, валютные операции



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