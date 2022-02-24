Штаб ООС в Донбассе уничтожен, - Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе уничтожен.

"По всей линии соприкосновения по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются", - сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Пушилина, специальная военная операция в Донбассе "совсем скоро" закончится, города ДНР в самое ближайшее время будут освобождены.

При этом украинские войска при отступлении продолжают обстрелы. В центре Донецка слышны мощные залпы.