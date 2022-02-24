Пушилин: Все города ДНР скоро будут освобождены

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что военная операция по освобождению Донбасса скоро закончится, все города будут освобождены. Он призвал жителей, которые там проживают, к спокойствию, им ничего не угрожает.

Однако украинские войска при отступлении продолжают обстрелы. Только что начался обстрел из тяжелого вооружения Петровского района Донецка и прилегающей к городу Старомихайловки. В центре Донецка слышны мощные залпы.

Как пишет военкор Медведев, Зеленский отдал преступный приказ наносить ответные удары и причинить максимальный урон Донбассу.

Очень мощно идет обстрел окраин Горловки. Противник стреляет по жилым кварталам. Также под огнем Ясиноватая.

Мэр Горловки Иван Приходько сделал заявление, что, несмотря на участившиеся обстрелы, ситуация на территории города полностью контролируется администрацией, силовыми структурами и профильными ведомствами.

"Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике. С ув., ваш мэр!" - написал он.

При этом выведены из строя трансформаторные подстанции, местами нет энергоснабжения. По меньшей мере один человек погиб и пятеро пострадали в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Как сообщает Народная милиция ДНР, идут наступательные действия под Волновахой, украинские боевики несут потери и оставляют свои позиции. Штаб 53-й бригады сворачивается из Волновахи и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии фронта сторону.

Украинские военнослужащие несут потери и просят об открытии гуманитарных коридоров. ДНР уже взяла под контроль населенные пункты Викторовка и Богдановка.