Российские войска, вероятно, подошли к Харькову

В соцсетях появляются сообщения очевидцев о якобы появлении подразделений ВС России под Харьковом.

По имеющейся информации, войска на своём пути не встретили никакого сопротивления.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Напомним, после заявления Владимира Путина операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах Украины и буквально "по всем фронтам". С раннего утра взрывы были слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске. В утреннем обращении президент РФ заявил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а ее "денацификацию".