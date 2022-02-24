Судоходство в Азовском море временно приостановлено

В Азовском море с утра 24 февраля приостановили судоходство до особого распоряжения.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота, решение принято "на основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота, в связи с проведением антитеррористических мероприятий".

Порты на побережье прекратили отправлять и принимать корабли.

Ранее СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что морской десант высадился в ключевых базах ВМСУ - Одессе и Мариуполе. Выход к морским границам Черного и Азовского моря отрезан.