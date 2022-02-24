24 Февраля 2022
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Черноморский флот ВМФ корабль учения судно (2011) | Фото: Накануне.RU

Судоходство в Азовском море временно приостановлено

В Азовском море с утра 24 февраля приостановили судоходство до особого распоряжения.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота, решение принято "на основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны в лице структур Черноморского флота, в связи с проведением антитеррористических мероприятий".

Порты на побережье прекратили отправлять и принимать корабли.

Ранее СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что морской десант высадился в ключевых базах ВМСУ - Одессе и Мариуполе. Выход к морским границам Черного и Азовского моря отрезан.

Теги: азовское море, судоходство, операция на украине



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