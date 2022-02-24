Высокопоставленному полицейскому из Екатеринбурга сократили срок ареста по делу о взятках

Срок ареста врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга Александра Темникова сокращен на четыре дня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее полицейский, обвиняемый во взяточничестве, был помещен в СИЗО до 7 апреля.

"Свердловский областной суд изменил постановление Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, уточнив, что мера пресечения в виде заключения под стражу Темникову А.В. избрана на 01 месяц 27 суток, то есть по 03 апреля 2022 года. В остальной части постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", - заявили в суде.

Напомним, что Темникова обвиняют в трех эпизодах взяточничества. По версии следствия, с 2018 по 2020 годы задержанный, будучи оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков одного из районных отделов полиции, получил взятку в крупном размере. За это он не должен был привлекать к уголовной ответственности гражданина, уличенного в незаконном обороте наркотиков. Еще две взятки в значительном размере полицейский принял за аналогичную просьбу от другого гражданина, причастного к незаконному обороту наркотических средств.