ЦБ начинает валютные интервенции для поддержания рубля

Центральный банк России объявил о валютных интервенциях на рынке, а также о принятии других мер по защите устойчивости финансовой системы страны.

На фоне военной операции России на Украине биржи были вынуждены приостановить торги из-за лавинообразного падения акций и курса рубля.

Так, евро впервые 2014 года сегодня стоит больше 100 рублей, появлялись сообщения, что Сбербанк продает доллар по 110 рублей.

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - говорится в сообщении регулятора.

Также объявлен внеплановый аукцион РЕПО на 1 трлн руб.