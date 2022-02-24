В ЛНР освобождены Меловое и Городище

Села Городище и Меловое на захваченной ВСУ территории ЛНР заняты российскими военными и освобождены от украинской власти. Об этом заявляет МВД Украины.

Меловое находится у границы с Россией напротив Чертково Ростовской области, Городище - вблизи Дебальцево, у границы с ДНР.

Также киевское МВД заявило, что Россия атакует границы Украины практически по всему периметру с использованием артиллерии и тяжелой техники: в Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

Как сообщает Народная милиция ЛНР, украинские военные по всей линии фронта массово отказываются от выполнения преступных приказов командования и покидают передовые позиции. ЛНР и ДНР призывают мирных жителей не покидать свои дома.