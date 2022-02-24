В ЛНР сообщили, что сбили два украинских Су-24 и два Bayraktar
Народная милиция ЛНР сбила два украинских бомбардировщика Су-24.
Как сообщили в ведомстве, самолеты ВСУ сбиты вблизи поселков Смелое и Степовое.
Кроме того, народная милиция ЛНР сообщила о сбитых под Счастьем двух беспилотниках Bayraktar TB2, передает РИА Новости.
Ранее в ЛНР заявили, что город Счастье и станица Луганская, находящиеся на территории Луганской области, подконтрольной Киеву, перешли под контроль республики. Силовики ЛНР взяли штурмом населенные пункты.