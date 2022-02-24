24 Февраля 2022
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Политика В России
Сергей Неверов (2020) | Фото: Госдума РФ

Если на сцене висит ружьё — оно обязательно выстрелит, - вице-спикер Госдумы от "Единой России"

Решение Путина о военной операции на Украине является вынужденным и связано с обеспечением безопасности страны, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия").

Неверов заявил, что речь идет уже не только о помощи ЛНР и ДНР.

"Это в первую очередь решение вопроса безопасности Российской Федерации и наших граждан. То, что Украину накачивают оружием, инструкторами, создают там военную инфраструктуру НАТО, очевидно, направлено против нас", - цитирует Неверова "Парламентская газета".

Ежедневные действия со стороны ВСУ обязывают Россию отреагировать и сделать  превентивные шаги, отметил он. "Если на сцене висит ружьё — оно обязательно выстрелит, и ожидание этого выстрела было бы преступно по отношению к безопасности России", — добавил депутат. 

Теги: сергей неверов, единая россия, военная операция на украине



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