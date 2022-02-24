Данные о манёврах китайского флота у берегов Тайваня пока не подтверждается

В ряде источников появилась информация о том, что с началом операции по "денацификации" Украины военно-морские силы Народно-Освободительной армии Китая демонстративно вошли "в территориальные воды Тайваня".

В китайских соцсетях под новостями о происходящем на Украине появились комментарии о том, что "Тайвань напуган" и "Тайваню приготовиться", однако никакой существенной военной активизации в этом направлении не происходит.

Кроме того, о рейде ВМС НОАК вблизи берегов острова не упоминают официальные органы в Пекине и Тайбэе.

Тайваньские СМИ сообщают лишь о вхождении в опознавательную зону ПВО двух истребителей J-16 ВВС НОАК. Китайские самолёты появились у юго-западной оконечности острова. В ответ Тайвань направил самолеты, выпустил предупреждения по радио и развернул зенитно-ракетные комплексы для наблюдения. Отмечается, что подобное случилось уже в 12 раз только за этот месяц.