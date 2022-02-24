Президент Белоруссии собирает совещание с военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирает оперативное совещание с военными. Об этом сообщает близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Встреча во Дворце Независимости начнется через час", - говорится в сообщении.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что танки заходят на Украину со стороны Белоруссии. На кадрах, показанных каналом, видны танки, едущие по дороге у погранперехода.

Пограничная служба Украины утверждает, что вооруженные силы Белоруссии оказывают поддержку российской армии.