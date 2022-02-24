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Политика Свердловская область
Андрей Альшевских (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы Альшевских поддержал Путина в военной операции на Украине

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских поддержал заявление главы государства Владимира Путина о военной операции на Украине. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook, процитировав самого президента.

"Мной принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - ранее заявил Путин.

"Поддерживаю Президента", - написал в соцсетях Альшевских.

В комментариях ему ответил бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман: "Это день национального позора и трагедии. Вы все там соучастники. Пошли вон".

Напомним, после заявления Владимира Путина, операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах Украины и буквально "по всем фронтам". С раннего утра взрывы были слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске. В утреннем обращении президент РФ заявил, что не ставит целью "оккупацию" Украины.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Также отмечается, что украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям.

Теги: Альшевских, депутат, Путин, Украина, операция



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