24 Февраля 2022
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Политика
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Министр обороны Украины призвал граждан сидеть дома

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев сидеть дома. Об этом он написал на своей странице в связи с началом военной операции России в Донбассе.

Он заверил, что украинская армия "держит оборону и дает российским войскам отпор". Призвал сохранять спокойствие, мол, "ситуация под контролем" и ему оперативно все сообщают.

Однако украинцы не вняли совету Резникова и с утра по всем городам "штурмуют" банкоматы, пишут в соцсетях. Также образовались огромные очереди на заправках и в магазинах. Люди запасаются бензином и продуктами. Появилось видео, как семья спикера Рады Руслана Стефанчука эвакуируется из Киева. В городе паника, люди не понимают, что происходит и куда бежать, пишут местные жители.

Ночью президент Владимир Зеленский ввел военное положение, и его уже утвердила Рада. По украинским законам, именно Рада принимает окончательное решение.

Теги: украина



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