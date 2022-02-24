24 Февраля 2022
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Экономика В России
Сбербанк (2020) | Фото: Накануне.RU

Российские банки увеличили запасы валюты в кассах и банкоматах

Объем наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах банков в России в январе вырос на 24,4% до $16,8 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ.

При этом отмечается, что показатель растет второй месяц подряд. В декабре прошлого года объем валютной наличности вырос на $2,4 млрд, что составляет 21,3%.

В общей сложности банки за два месяца пополнили кассы и банкоматы валютой на $5,7 млрд. Издание пишет, что такого резкого роста в абсолютном выражении не наблюдалось с 2014 года, когда Крым вошел в состав России.

Отметим, утром 24 февраля произошел обвал рынков на фоне начала военной операции на Донбассе, о которой объявил президент России Владимир Путин.

Мосбиржа утром в четверг приостановила торги из-за критического падения рынка. Аналогичное решение приняла и Санкт-Петербургская биржа.

Курс иностранных валют резко растет. Так, Сбербанк продает доллар уже по 110 рублей, евро – по 111.

Теги: банки, запасы валюты



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