В Екатеринбурге открывается первый в стране музей роллов и пиццы

В Екатеринбурге открывается первый в России музей роллов и пиццы. Всего подготовлено 22 экспоната.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе одной из ресторанных сетей, посетить музей может любой желающий уже с этой субботы. Уральцам расскажут, как изменялась рецептура полюбившихся всеми блюд, как трансформировались вкусы гостей и что случилось с ранее популярными, а ныне забытыми видами роллов и пиццы.

Экспозиция будет меняться раз в полгода. Все экспонаты собраны в тематические коллекции. Так, например, "Первый среди живущих" соединяет в себе историю предпочтений именно екатеринбуржцев, блюда для которых готовят по неизменным рецептам уже более 14 лет. В другой коллекции представлены самые популярные блюда в сети. Отдельно ото всех стоит драгоценный ролл "X-Gold" с пищевым золотом в 25 карат и единственным экземпляром специально изготовленной золотой икрой тобико. Данный ролл готовил бренд-шеф, выезжая к гостям, а деньги от продажи переводились на благотворительность.

"Мы уверены, что история развития роллов и пиццы на Урале должна обрести форму, поэтому и решили основать музей. Подобных музеев в России больше нет", - рассказала руководитель отдела маркетинга Мария Боброва.

Музей роллов и пиццы расположен по адресу ул. Хохрякова, 74 и будет открыт для гостей ежедневно с 9:00 до 2:00. Вход свободный.