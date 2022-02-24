24 Февраля 2022
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Политика В России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. (2021) | Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova / Telegram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Захарова празднует 100 тысяч подписчиков в Telegram

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова к 10 утра мск не написала ни слова в своем официальном Telegram-канале о начале военной операции на Украине.

Около часа ночи в ее блоге появилась видеозапись, на которой Захарова с растертой вокруг глаз косметикой благодарит подписчиков за "круглую цифру" – 100 тыс. читателей у ее канала.

"Ребята, спасибо огромное, нас сто тысяч. Это фантастика, всего за пару месяцев! мне очень приятно, что вам со мной интересно. И мне с вами интересно", - пишет Захарова.

В девять утра по Москве, когда военная операция уже была в разгаре, Захарова пишет гневный пост о том, что ее включили в санкционный список.

Теги: мария захарова, мид россии, telegram, официальный представитель



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