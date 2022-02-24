ЛНР призвала ВСУ сложить оружие

Народная милиция ЛНР при решающей поддержке ВС РФ начала операцию по освобождению захваченных украинскими войсками территорий, заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Он призвал украинских военных добровольно сложить оружие, покинуть свои позиции и не выполнять преступные приказы киевского руководства.

"Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве", - обратился Филипоненко.

Также Народная милиция ЛНР призывает жителей прифронтовых населенных пунктов спуститься в бомбоубежища. Тем, кто все еще находятся под оккупацией, лучше оставаться дома, "так как коварство противника не знает границ, вы можете стать жертвой его политических амбиций".

Накануне в ДНР заявили, что украинские военные готовят "живой щит" из мирных жителей.

Обстановка в Луганске, несмотря на начало Россией специальной военной операции в Донбассе, остается спокойной, сообщают официальные СМИ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Республика с радостью восприняла решение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе.

"Мы этого события ждали долгие восемь лет. А те издевательства, которые мы терпели от старой украинской власти, я уверен, они закончатся", - сказал Пасечник.

Утром появилась информация, что город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР, но это еще не подтверждено.