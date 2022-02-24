24 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
ЛНР, Леонид Пасечник (2017) | Фото: lug-info.com

ЛНР призвала ВСУ сложить оружие

Народная милиция ЛНР при решающей поддержке ВС РФ начала операцию по освобождению захваченных украинскими войсками территорий, заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.
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Он призвал украинских военных добровольно сложить оружие, покинуть свои позиции и не выполнять преступные приказы киевского руководства.

"Только в таком случае вы сможете обеспечить себе достойную жизнь в свободном государстве", - обратился Филипоненко.

Также Народная милиция ЛНР призывает жителей прифронтовых населенных пунктов спуститься в бомбоубежища. Тем, кто все еще находятся под оккупацией, лучше оставаться дома, "так как коварство противника не знает границ, вы можете стать жертвой его политических амбиций".

Накануне в ДНР заявили, что украинские военные готовят "живой щит" из мирных жителей.

Обстановка в Луганске, несмотря на начало Россией специальной военной операции в Донбассе, остается спокойной, сообщают официальные СМИ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Республика с радостью восприняла решение президента РФ Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе.

"Мы этого события ждали долгие восемь лет. А те издевательства, которые мы терпели от старой украинской власти, я уверен, они закончатся", - сказал Пасечник.

Утром появилась информация, что город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР, но это еще не подтверждено.

Теги: ЛНР, ВСУ, украина



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