На Ямале от мэрии потребовали избавиться от гуляющих на станции Обская "10-12 бродячих собак"

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на разгуливающую по улицам стаю собак, опасаясь, что бродячие псы могут напасть, например, на детей. В мэрии отметили, что "информация принята к сведению", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Уважаемая администрация. На станции Обской в районе магазина "Заря" бегает стая собак, около 10-12 штук. Как водить ребёнка в детский сад? Жена опасается. Сделайте хоть что-нибудь. В конце концов, дети гуляют. Или ждёте, пока на ребёнка, не дай Бог, накинется эта стая? Весна, собаки начинают "гульки", становятся агрессивные", - написал в группе "Лабытнанги info" "ВКонтакте" пользователь Вова С.

Комментаторы живо откликнулись на публикацию.

"У нас собаки, видимо, важнее всего. Задолбали эти псины уже, вон, ещё на девушку по Комсомольской напали. Сколько это будет продолжаться? Ну, видимо, ждут, что люди сами будут принимать меры. Наверное, это наша проблемы, и решать её мы должны", - пишет Юлия Л.

Людмила С. уточняет, что "скоро у собак появится потомство". О ситуации в комментариях высказалась мэрия "семи лиственниц".

"Информация принята, направим отлов по указанному адресу. Просим оставлять заявки по номеру 112. Меры принимаются, и отлов ведётся постоянно, стараемся как можно больше бездомных собак убрать с улиц. В отношении бродячих собак исполняется закон, который не совершенен, не учитывает текущую ситуацию в городах и районах. В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность владельцев животных, в том числе допускающих самовыгул. Должны ввести обязательный учёт животных, чтобы можно было выяснить, в чьих руках был бродячий пёс или кот. Надеемся, что поправки в закон будут учитывать весь сложившийся опыт городов, где проблема с бродячими животными стоит остро", - говорится в ответе администрации.

Бездомные собаки терроризируют жителей Ямала уже несколько лет. Нападения начались с атаки на ребёнка в Салехарде в апреле 2018 г. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении на ребенка, следователи наведались в мэрию окружной столицы. Однако проблему в регионе решить до сих пор не удается.