Город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР

Город Счастье и станица Луганская, находящиеся на территории Луганской области, подконтрольной Киеву, перешли под контроль ЛНР. Об этом заявили власти народной республики.

Ранее сообщалось, что силовики ЛНР начали штурм этих населенных пунктов.

Напомним, после заявления Владимира Путина операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах Украины и буквально "по всем фронтам". С раннего утра взрывы были слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске.