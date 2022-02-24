24 Февраля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
ДНР, Донецк, эвакуация (2022) | Фото: Накануне.RU

Беженцы с Донбасса прибудут в Пермский край 26 февраля. Их будет больше 500 человек

Беженцев из Донбасса разместят в трех санаториях Пермского края. Об этом было сказано сегодня на заседании краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

250 человек планируется разместить на базе отдыха "Звездный" в Перми, в Пермском районе - 150 человек на базе отдыха "Комета", в Березниках - 130 человек на базе отдыха "Сказка".

По словам зампреда правительства края Александра Борисова, ожидается, что первая волна людей прибудет в регион 26 февраля. Ранее сообщалось, что в Пермский край прибудут 500 человек. Однако их численность может быть увеличена.

"500 человек — не предел. Людей будет больше, поэтому мы изначально должны подготовиться к большему объему прибывающих", - подчеркнул он.

В качестве дополнительных вариантов, где могут разместить людей, рассматривается нытвенский санаторий "Оазис" и "Атлант", расположенный в поселке Майский.

Власти решают сложности с размещением беженцев. По словам Борисова, речь идет об обеспечении людей водоснабжением , а также другие сложности связанные со срочной подготовкой помещений. Одна из сложностей касается лагеря "Колос" в Барде на 100 мест. Корпус лагеря имеет одну общую стену с детским садом. Решается вопрос, чтобы дети не пересекались с прибывшими на территорию Прикамья жителями Донбасса.

Также в Пермском крае продолжается сбор вещей для беженцев и гуманитарной помощи.

Теги: беженцы, пункт временного размещения, ДНР, ЛНР, Донбасс



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Ранее 21.02.2022 16:20 Мск В Пермский край в ближайшее время прибудут 500 беженцев


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