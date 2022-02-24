Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы на юг России

Из-за ограничения полетов в южные города России (Росавиация ограничила в приеме и отправке гражданских бортов 12 городов) авиакомпании начали возвращать пассажирам деньги за билеты.

Так, в S7 сообщили, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на рейсы в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань.

"Информация о статусе рейсов по указанным направлениям в другие даты уточняется и будет оперативно опубликована на нашем сайте", - говорится в сообщении компании.