24 Февраля 2022
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Экономика В России
самолёт а-320 авиакомпания s7 (2018) | Фото: Накануне.ru

Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы на юг России

Из-за ограничения полетов в южные города России (Росавиация ограничила в приеме и отправке гражданских бортов 12 городов) авиакомпании начали возвращать пассажирам деньги за билеты.

Так, в S7 сообщили, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на рейсы в Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань.

"Информация о статусе рейсов по указанным направлениям в другие даты уточняется и будет оперативно опубликована на нашем сайте", - говорится в сообщении компании.

Теги: отмененный рейс, возврат средств, авиакомпании



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