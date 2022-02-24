24 Февраля 2022
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Эдуард Басурин, минобооны ДНР (2016) | Фото:

Украинцам лучше сложить оружие - Басурин

Мирным жителям на захваченной украинскими войсками территории Донбасса ничего не угрожает, удары наносятся исключительно по позициям ВСУ. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Он заявил, что бои идут по всей линии фронта и призвал украинских военных сложить оружие.

Донецкие телеграм-каналы сообщают, что уничтожены штабы нацгвардии и "операции объединенных сил" Украины. Фактически украинский генштаб потерял управление своими войсками.

Как пишет военкор Медведев, без остановки по позициям нацистов работают русские грады, "звонят наши ребята с передовой. Просто кричат УРРРА!!!" По предварительной информации, на некоторых участках фронта украинские нацисты отступают. Также работает авиация.

В самом Донецке слышны далекие, но мощные залпы, не характерные ранее.

Военная инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, заявило Минобороны РФ.

Теги: украина, ДНР



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