Украинцам лучше сложить оружие - Басурин

Мирным жителям на захваченной украинскими войсками территории Донбасса ничего не угрожает, удары наносятся исключительно по позициям ВСУ. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он заявил, что бои идут по всей линии фронта и призвал украинских военных сложить оружие.

Донецкие телеграм-каналы сообщают, что уничтожены штабы нацгвардии и "операции объединенных сил" Украины. Фактически украинский генштаб потерял управление своими войсками.

Как пишет военкор Медведев, без остановки по позициям нацистов работают русские грады, "звонят наши ребята с передовой. Просто кричат УРРРА!!!" По предварительной информации, на некоторых участках фронта украинские нацисты отступают. Также работает авиация.

В самом Донецке слышны далекие, но мощные залпы, не характерные ранее.

Военная инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, заявило Минобороны РФ.