Аэропорт Челябинска отменил рейсы на юг России

Аэропорт Челябинска отменил рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Воронеж и Симферополь, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине полёты в ряд аэропортов на юге России ограничены до 2 марта 2022 года. Рейсы на данные направления отменены.

Напомним, Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины (на юге страны) для гражданских самолетов. Это связано с угрозой безопасности из-за применения военной техники. Росавиация объявила о временной приостановке работы аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Ограничения действуют до 03:45 мск 2 марта.