Аксенов: В приграничной полосе с Крымом звуки выстрелов, но Крыму ничего не угрожает

Глава Крыма Сергей Аскенов сообщил, что в приграничной полосе с Крымом на территории Украины слышны разрывы, звуки выстрелов, но Крыму ничего не угрожает.

"Наш президент принял решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. Полностью поддерживаю это решение. В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур", - написал Аксенов в соцсетях.

"Принято решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы. МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев", - добавил глава Крыма.