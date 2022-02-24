В Минобороны РФ заявили о подавлении украинской ПВО

В Минобороны РФ заявляют, что средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.

Также отмечается, что украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям.

Кроме того, Минобороны заявило, что информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности.

Ранее военное ведомство сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Напомним, после заявления Владимира Путина операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах Украины и буквально "по всем фронтам". С раннего утра взрывы были слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске.

В утреннем обращении президент РФ заявил, что не ставит целью "оккупацию" Украины.