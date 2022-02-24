CNN: Танки заходят на Украину со стороны Белоруссии

Пограничная служба Украины утверждает, что вооруженные силы Белоруссии оказывают поддержку российской армии. О какой именно поддержке идет речь – не сообщается.

"Около 5.00 государственная граница Украины на районе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась нападению российских войск при поддержке Беларуси", - цитирует РБК сообщение украинских пограничников.

Между тем, телеканал CNN сообщает, что танки заходят на Украину со стороны Белоруссии. На кадрах, показанных каналом, видны танки, едущие по дороге у погранперехода.