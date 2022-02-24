ЕС ввел санкции против Шойгу, Зюганова, Симоньян и еще почти 400 россиян

Евросоюз опубликовал полный список лиц, в отношении которых введены санкции за признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Под рестрикции, в частности, попали глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян, глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Кроме того, в список включены более 350 депутатов Госдумы России, проголосовавшие в поддержку независимости ЛНР и ДНР. Среди них - лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"), пишет Regnum.

Под санкции попали вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

В список также вошли финансовые структуры России - банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Также санкции вводятся против руководителя банка ВТБ Андрея Костина, его заместителя Дениса Бортникова, председателя ВЭБа Игоря Шувалова.

В список включены супруга и мать бизнесмена Евгения Пригожина - Виолетта и Любовь Пригожины, а также журналист Константин Кнырик.