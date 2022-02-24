ЕС ввел санкции в отношении экс-губернатора Прикамья и сенатора от Пермского края

Бывший губернатор Пермского края, министр экономического развития РФ Максим Решетников попал под санкции ЕС в связи с обострением конфликта на Украине. Список политиков, а также юридических лиц, попавших под санкции, опубликован в официальном журнале ЕС, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, санкции были введены в отношении сенатора от Пермского края Алексея Пушкова.

Также в санкционный список попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Григоренко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава ВТБ Андрей Костин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Напомним, ранее сообщалось, что санкции введены в отношении 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР. Всего под санкциями в связи с украинским кризисом сейчас находятся 555 физических лиц и 52 организации.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на поездки и транзит через территорию Евросоюза, сообщает Forbes. Также они касаются российского госдолга.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят новые санкции против России.