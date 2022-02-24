24 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
самолет, Уральские авиалинии, транспортный следователь (2019) | Фото: ural-trans.sledcom.ru

"Уральские авиалинии" прекращают сообщение с Симферополем, Краснодаром и Ростовом-на-Дону

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет полеты в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. Авиасообщение прекращается сегодня.

"В связи с закрытием воздушного пространства для полётов гражданской авиации, в граничащих с Украиной областях, авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону от 24.02.2022", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что Росавиация объявила о временной приостановке работы аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Ограничение действует до 03:45 мск 2 марта. Ведомство не рекомендует пассажирам и встречающим приезжать в аэропорты на юге России.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины (на юге страны) для гражданских самолетов. Это связано с угрозой безопасности из-за применения военной техники. Российские авиакомпании начали отменять рейсы в Симферополь, Анапу, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону. Также стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.

Теги: уральские авиалинии, украина, рейсы, отмена



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