Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России

Росавиация объявила о временной приостановке работы аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ограничения действуют до 03:45 мск 2 марта. Пассажирам не рекомендуется приезжать в перечисленные воздушные гавани.

Ранее сообщалось, что Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины (на юге страны) для гражданских самолетов. Это связано с угрозой безопасности из-за применения военной техники.

Российские авиакомпании начали отменять рейсы в Симферополь, Анапу, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону. Также стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.

Напомним, Украина закрыла воздушное пространство из-за высокого риска для гражданских самолетов. Операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах страны.