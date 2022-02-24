Доллар в банках Екатеринбурга к утру четверга вырос до 94 рублей. Евро - до 106

Военные действия на Украине привели к снижению курса рубля относительно мировых валют. Стоимость доллара в обменниках Екатеринбурга подскочила до 94,84 рублей, а евро - до 106,14, сообщается на сайте "Банкинформсервис".

Данные показатели демонстрирует Сбербанк, в то время как средний курс доллара в других банках составляет 87,04 рубля, а евро - 97,11 рублей. При этом самый выгодный курс выставляет банк "Солидарность", где доллар приравнивается к 81,9 рублям, а евро - к 92,5.

Напомним, что Мосбиржа утром в четверг, 24 февраля, приостановила торги из-за критического падения рынка на фоне сообщений о начале российской военной операции на Украине. Между тем, курс иностранных валют резко растет. Так, Сбербанк продает доллар уже по 110 рублей, евро – по 111.