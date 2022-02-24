Байден угрожает введением полномасштабного пакета санкций

24 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Украина
Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Байден угрожает введением полномасштабного пакета санкций

Президент США Джо Байден назвал российскую операцию по демилитаризации Украины "неспровоцированным и неоправданным нападением" и заявил намерении ввести ввести против РФ "полномасштабные" санкции.

Как сообщает CNN, эти меры обсуждались в течение последних нескольких недель.

Байден заявил, что планирует выступить с речью в четверг.

В этом выступлении американский президент объявит о "дальнейших последствиях", которые США и их союзники планируют навязать России в связи с "этим ненужным актом агрессии против Украины и глобального мира и безопасности".

Подробностей о том, что будет включать "полномасштабный пакет", пока нет, но CNN предполагает, что под ударом окажутся "два крупнейших российских банка", а также прекращение доступа России к критически важным западным технологиям для целых секторов российской экономики.

Кроме того, санкции могут затронуть "членов ближайшего окружения Путина и их семьи".

Со своей стороны Соединённые Штаты сейчас находятся в состоянии повышенной готовности к кибератакам против ключевых внутренних целей, включая банки и критически важную инфраструктуру.

Теги: Байден, санкции, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.02.2022 07:04 Мск Флот Украины уничтожен, а Зеленский, вероятно, бежал из страны
Ранее 24.02.2022 06:24 Мск Взрывы раздаются в Киеве, Харькове, Николаеве


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4439

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети