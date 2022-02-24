Байден угрожает введением полномасштабного пакета санкций

Президент США Джо Байден назвал российскую операцию по демилитаризации Украины "неспровоцированным и неоправданным нападением" и заявил намерении ввести ввести против РФ "полномасштабные" санкции.

Как сообщает CNN, эти меры обсуждались в течение последних нескольких недель.

Байден заявил, что планирует выступить с речью в четверг.

В этом выступлении американский президент объявит о "дальнейших последствиях", которые США и их союзники планируют навязать России в связи с "этим ненужным актом агрессии против Украины и глобального мира и безопасности".

Подробностей о том, что будет включать "полномасштабный пакет", пока нет, но CNN предполагает, что под ударом окажутся "два крупнейших российских банка", а также прекращение доступа России к критически важным западным технологиям для целых секторов российской экономики.

Кроме того, санкции могут затронуть "членов ближайшего окружения Путина и их семьи".

Со своей стороны Соединённые Штаты сейчас находятся в состоянии повышенной готовности к кибератакам против ключевых внутренних целей, включая банки и критически важную инфраструктуру.