24 Февраля 2022
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

На Украине введено военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении объявил о введении военного положения по всей территории страны.

"Минуту назад я провел беседу с президентом Байденом. США начинают собирать международную поддержку", - сказал президент Украины.

Он призвал украинцев оставаться дома и не паниковать. "Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Без паники, мы готовы ко всему и всех победим", - заявил Зеленский.

Ранее телеграм-каналы передали, что, по некоторым данным, президент Украины покинул территорию страны.

Перед этим, в очередном обращении к нации Зеленский перешел на русский язык и обращался уже к гражданам России, пишет Regnum. По его словам, власти Украины "хотят мира и делают все, что для этого нужно", а также поддерживают "право на самоопределение".

"Хотят ли русские войны? Ответ зависит только от вас, граждан Российской Федерации", - добавил он.

Как сообщалось, военная операция, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным в рамках "денацификации", по всей видимости, быстро вышло далеко за пределы Донбасса. Операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах Украины.

Теги: украина, военное положение, зеленский



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