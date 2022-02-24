24 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Подростка, пострадавшего при взрыве газового баллона в Сатке, транспортировали в Челябинск

В минздраве Челябинской области рассказали о состоянии мужчины и 14-летнего мальчика, пострадавших при взрыве газового баллона в Сатке.

Ребенка перевезли в ожоговый центр на базе ГКБ №6 в Челябинске. Его состояние оценивается как тяжелое. Мужчину переведут в Челябинск, как только его состояние позволит транспортировку. "Медики прилагают для этого все усилия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел днем в одном из домов в городе Сатка. Мужчина и его сын получили травмы после возгорания газового баллона. При этом газ взорвался. Пострадавшие были доставлены в больницу с обширными ожогами тела. По предварительным данным, хлопок газа произошел в результате неосторожного обращения с газовым баллоном. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: газ, взрыв, Сатка, подросток, пострадавшие,



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