24 Февраля 2022
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Микрорайоны Калиновский и Шарташ (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Надежда Глухарева&quot;

Уральские активисты собрали свыше 40 тысяч подписей против строительства ТЛЦ на Шарташе

Активисты движения "Живи Шарташ" собрали 42 тысячи подписей против строительства ТЛЦ "Уральский". Петиция была создана на платформе change.org. Сегодня документ со всеми подписями будет направлен в мэрию Екатеринбурга и главе региона Евгению Куйвашеву.

По словам жителей Калиновского, жить в районе стало невозможно из-за постоянного шума техники и образовавшихся пробок. На территорию уже завозят грунт и щебень для железнодорожных путей.

"На данный момент уничтожена природа, ухудшились условия жизни в этом районе из-за шума и нарастающих пробок. Стройка идет полным ходом, техника завозит грунт и щебень для железнодорожных путей. Впереди прокладывание трассы для многотоннажных фур, которые будут круглосуточно развозить пришедшие грузы. В километре от промзоны расположен уникальный памятник природы и любимое место отдыха горожан - озеро Шарташ - часть большой гидросистемы. Озеро связано с грунтовыми водами ближайших болот Калиновское, Шиловское, Чистовское, Шарташское. Строительство промзоны уже показало мелиорацию (осушение) земель, что приведет в дальнейшем к обмелению и гибели Шарташа", - заявляют активисты.

Напомним, что еще в декабре жители поселка пытались оспорить ПЗЗ в части установления зоны ЗРЗ на Калиновских полях, однако решение суда было вынесено в пользу городской думы, а производство по иску прекращено.

Резонансная история началась в апреле этого года. На берегу озера Шарташ рядом с жилыми домами компания "Екатеринбургский транспортный терминал" возводит логопарк, где будут храниться фуры. Жители не согласны со стройкой и негодуют против вырубки деревьев и загрязнения окружающей среды.

После этого начались постоянные пикеты, были и обращения к президенту Владимиру Путину, а позже к двум активисткам, выступающим против строительства логопарка, в дома ворвались неизвестные. Чтобы успокоить граждан, в мэрии рассказали о плюсах узлового мультимодального транспортно-логистического центра. По словам представителей городских властей, ТЛЦ у Екатеринбурга привлечет инвестиции, создаст множество рабочих мест, а также поспособствует снижению цен на продукты в магазинах.

Теги: Шарташ, ТЛЦ, подписи, активисты, строительство



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