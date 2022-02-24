В Белгородской области отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной

Власти Белгородской области отменили занятия в школах и детских садах во всех районах, которые граничат с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Instagram.

По всей остальной области родители сами примут решения о посещении детьми школ и детсадов.

Кроме того, на севере Крыма отменили занятия в школах до конца недели.

Напомним, сегодня рано утром президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. По его словам, он принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Путин заявил, что "столкновение России с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени".