24 Февраля 2022
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Общество В России
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Белгородской области отменили занятия в школах в районах рядом с Украиной

Власти Белгородской области отменили занятия в школах и детских садах во всех районах, которые граничат с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Instagram.

По всей остальной области родители сами примут решения о посещении детьми школ и детсадов.

Кроме того, на севере Крыма отменили занятия в школах до конца недели.

Напомним, сегодня рано утром президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. По его словам, он принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Путин заявил, что "столкновение России с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени".

Теги: белгородская область, школы, украина



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