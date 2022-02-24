В Челябинской области девочка утонула в бассейне. Ее волосы засосало в отверстие для слива

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки при купании в бассейне в термальном комплексе "Баден-Баден", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Днем 23 февраля в бассейне обнаружили тело девочки без признаков, указывающих на криминальный характер смерти. По предварительным данным, ее волосы засосало в отверстие для слива воды, ребенок не смог вынырнуть на поверхность. В термальном комплексе ребенок отдыхал с родителями.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются виновные должностные лица комплекса, не обеспечившие должный контроль по обеспечению безопасности лиц, находящихся в воде.

Проверку по факту гибели ребенка также проводит прокуратура. "В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников организации в части качества оказываемых услуг, обеспечения должного контроля за посетителями, находящимися в воде, а также технического состояния оборудования. По результатам проверки, при выявлении нарушений закона, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.