Украина закрыла воздушное пространство

Украина закрывает воздушное пространство из-за высокого риска для гражданской авиации, сообщает Украэрорух.

"Предоставление услуг обслуживания воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается", - говорится в заявлении.

"Интерфакс" сообщает об эвакуации пассажиров и персонала из международного аэропорта "Борисполь".

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины (на юге страны) для гражданских самолетов. Это связано с угрозой безопасности из-за применения военной техники, передает РИА Новости со ссылкой на уведомления авиавластей РФ.

Российские авиакомпании начали отменять рейсы в Симферополь, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, следует из онлайн-табло аэропортов.