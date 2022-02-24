24 Февраля 2022
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Флот Украины уничтожен, а Зеленский, вероятно, бежал из страны

Украинские СМИ передаёт минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе. Прежде всего, удары наносятся по частям противовоздушной обороны, авиабазам, системам управления.

Взрывы в Киеве слышали жители Позняков и Троещины, стрельба раздаётся также в районе аэропорта "Борисполь".

Тг-канал "Майор и генерал" сообщает о проведении десантной операции в районе Одессы. Все военно-морские силы ВСУ уничтожены или приведены в негодность.

Также сообщается о наземной операции ВС РФ в районе Харькова. Информации о действиях на украинско-белорусской границе пока нет.

По некоторым данным, президент Украины Владимир Зеленский покинул территорию страны.

Теги: Украина, ВСУ, Зеленский



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