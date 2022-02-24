В Киеве, Мариуполе, Одессе, Харькове идут военные операции

Специальная военная операция, объявленная Владимиром Путиным в рамках "денацификации", по всей видимости, быстро вышло далеко за пределы Донбасса. Насколько можно судить, операции с применением авиации и спецназа проходят одновременно в нескольких ключевых городах Украины и буквально "по всем фронтам".

С раннего утра взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске.

В ряде городов атакованы воинские части: в Харькове, Новой Каховке, под Васильковым, в Сумской области, в Сватове Луганской области и в других населенных пунктах.

Бои в районе аэропортов идут: в Киеве и Днепре.

Предположительно, морской десант высадился в ключевых базах ВМСУ - Одессе и Мариуполе. Выход к морским границам Чёрного и Азовского моря отрезан. Военные аналитики не исключают, что задачей станет коридор до Приднестровья.

Журналист Андрей Медведев сообщает:

"А всем ясно, что сейчас уже уничтожены склады, базы неонацистов, точки ПВО и прочая инфраструктура, а при этом сухопутная операция ещё даже, по сути, не начиналась? И фронтовая авиация не приступила к работе. А вот стратегическая авиация, как пишут коллеги, поднялась в воздух. То есть, будут продолжены удары по военной инфраструктуре. Но, видимо, на другую глубину тыла".

В Минобороны РФ заявили, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Но добавили, что что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Напомним, в утреннем обращении Владимир Путин заявил, что не ставит целью "оккупацию" Украины.