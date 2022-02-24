24 Февраля 2022
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Наука и техника В России
самолет ан-24 шасси тень (2006) | Фото: Накануне.ru

В России началась сборка крупнейшего грузового беспилотника

В ОКБ Сухого приступили к сборке опытного образца беспилотного самолета с возможностью вертикального взлета под названием "Атлас".

Летательному аппарату не понадобится аэродром, так как он сможет взлетать и садиться, используя любую ровную площадку как вертолет. Однако отличать его будет большая дальность полета.

Для вертикального движения используют электрические моторы, а для горизонтального — бензиновый двигатель. Беспилотный транспортник сможет доставлять грузы в удаленные районы, где отсутствуют аэродромы, пишут "Известия".

Внешне "Атлас" напоминает обычный небольшой самолет. Его длинна более семи, а размах крыла — более одиннадцати метров. Опытный образец самолета уже собирают в "Сухом". На нем будут отрабатываться вертикальный взлет и посадка.

Теги: беспилотник, самолет, авиация



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