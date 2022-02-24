В России началась сборка крупнейшего грузового беспилотника

В ОКБ Сухого приступили к сборке опытного образца беспилотного самолета с возможностью вертикального взлета под названием "Атлас".

Летательному аппарату не понадобится аэродром, так как он сможет взлетать и садиться, используя любую ровную площадку как вертолет. Однако отличать его будет большая дальность полета.

Для вертикального движения используют электрические моторы, а для горизонтального — бензиновый двигатель. Беспилотный транспортник сможет доставлять грузы в удаленные районы, где отсутствуют аэродромы, пишут "Известия".

Внешне "Атлас" напоминает обычный небольшой самолет. Его длинна более семи, а размах крыла — более одиннадцати метров. Опытный образец самолета уже собирают в "Сухом". На нем будут отрабатываться вертикальный взлет и посадка.