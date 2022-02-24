24 Февраля 2022
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Общество В России
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Вузы отказываются от экономики и менеджмента

В список непопулярных для российских вузов направлений попали "Экономика", "Менеджмент", "Сфера обслуживания", "Транспорт" и "Строительство".

Как показал мониторинг НИУ ВШЭ, от набора на эти образовательные программы отказываются десятки учебных заведений. В целом динамика обновления высшего образования в России составила 20% — ежегодно каждое пятое высшее учебное заведение сворачивает или открывает целые предметные программы. 

Эксперты считают, что часть направлений университетам попросту невыгодна — они стараются подстроиться под запросы государства и регионов, в то время, как пожелания самих абитуриентов пока остаются "зоной дисбаланса".

Тем временем, кроме направлений, связанных со здравоохранением и IT, "хорошо прибавило" педагогическое образование. Интерес к специальности учителя фиксирует и мониторинг НИУ ВШЭ, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, на заседании Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России эксперты обсудили, как привлечь кадры в промышленность и подготовиться к новой индустриализации. Работодатели поделились своими наблюдениями — выпускники профильных вузов, если и приходят на предприятия, то совершенно неготовыми, они не знают, как управлять современной техникой, не обладают нужными компетенциями. О проблемах рассказали и руководители образовательных учреждений.

Теги: вузы, образование



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