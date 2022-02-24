24 Февраля 2022
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Экономика В России
коллаж, курсы валют, доллар, евро (2020) | Фото: Накануне.RU

Курс евро вырос до 92 рублей

Курс евро вырос до 92 руб.

Это произошло впервые с 22 апреля 2021 года, следует из данных на сайте Московской биржи.

Так, на 22:41 мск российская национальная валюта теряла более 2,5% своей стоимости. Курс евро поднялся до 92 руб. Курс доллара торговался выше 81 руб.

Напомним, финансовые рынки негативно отреагируют на признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщил программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай", доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Тимофеев, продолжится тенденция к падению рубля. "Рынки будут падать в ближайшее время", — сказал эксперт.

Теги: евро, рубль, доллар, валюта



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