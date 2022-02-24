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Политика В России Украина ДНР и ЛНР
Денис Пушилин (2017) | Фото: dnrespublika.info

Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой о помощи в защите

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении атак украинских силовиков для предотвращения гуманитарной катастрофы и жертв среди мирного населения.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главы данных республик от себя лично и от их народов выразили признательность Путину за признание их государств.

Из обращения следует, что Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого соприкосновения, получая при этом всестороннюю поддержку, в том числе военную, от США и других западных стран.

"Главы двух республик в связи со сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины", — отметил пресс-секретарь президента России, сообщает РИА "Новости".

Напомним, президент России Владимир Путин не стал говорить, как далеко могут зайти российские войска, если пересекут границу РФ и ЛДНР. Путин также порассуждал над философским вопросом о том, как можно решать вопросы силой и оставаться на стороне добра.

Теги: ДНР, ЛНР, Путин, Донбасс



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