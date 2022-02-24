СМИ: Минэк предложил повысить прогноз по уровню зарплат

Среднемесячная зарплата в 2022 году вырастет примерно на 6 тыс. руб., или почти на 11% относительно ожидаемого уровня 2021 года, преодолев планку в 62 тыс. руб.

Об этом следует из предложений Минэка для Кабмина РФ по уточнению прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкого к правительству собеседника.

В последнем официальном прогнозе Минэк ожидал, что среднемесячная зарплата в этом году составит почти 60 тыс. руб. Таким образом, ведомство предлагает улучшить прогноз на 2 тыс. руб., или на 3,3%.

Напомним, около половины россиян (47%) хотели бы получать зарплату, привязанную к курсу доллара или евро. Об этом говорится в данных опроса сервиса SuperJob.

31% опрошенных не считают это необходимым.