24 Февраля 2022
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Экономика В России
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2016) | Фото:intermonitor.ru

СМИ: Минэк предложил повысить прогноз по уровню зарплат

Среднемесячная зарплата в 2022 году вырастет примерно на 6 тыс. руб., или почти на 11% относительно ожидаемого уровня 2021 года, преодолев планку в 62 тыс. руб.

Об этом следует из предложений Минэка для Кабмина РФ по уточнению прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкого к правительству собеседника.

В последнем официальном прогнозе Минэк ожидал, что среднемесячная зарплата в этом году составит почти 60 тыс. руб. Таким образом, ведомство предлагает улучшить прогноз на 2 тыс. руб., или на 3,3%.

Напомним, около половины россиян (47%) хотели бы получать зарплату, привязанную к курсу доллара или евро. Об этом говорится в данных опроса сервиса SuperJob.

31% опрошенных не считают это необходимым.

Теги: Минэк, зарплаты



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